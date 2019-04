Famke Louise onder vuur door ‘levensgevaarlijke’ selfie

De Nederlandse zangeres Famke Louise heeft heel wat kritiek over zich heen gekregen nadat ze een selfie maakte op de autosnelweg.

De 20-jarige zangeres van onder meer ‘Vroom’ en ‘Op Me Monnie’ maakte onlangs een selfie terwijl ze op de autosnelweg aan het rijden was. Ze plaatste het kiekje, waarop ze in het spiegeltje van de zonneklep keek, op Instagram.

Voorbeeldfunctie







Heel wat volgers vonden het niet kunnen dat ze een selfie maakte terwijl ze minstens 100 km/u reed op het linkerbaanvak van de autosnelweg. “Levensgevaarlijk”, en “What could possibly go wrong?”, klonk het onder meer. Nog iemand anders reageerde dat Famke een rolmodel is voor haar fans en op deze manier het slechte voorbeeld geeft. Famke heeft intussen de bewuste foto offline gehaald.