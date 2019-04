Dit zijn de beste bestemmingen naargelang je reisgezelschap

Reizen is leuk, maar de perfecte bestemming vinden is niet altijd even simpel. Afhankelijk van je reisgezelschap hecht je belang aan andere factoren. Denk bijvoorbeeld aan heerlijke restaurantjes, goedkope overnachtingen of de interessantste musea. Reisagentschap Oliver’s Travels stelde een overzichtelijk lijstje op.

Een feestvakantie met je vrienden is niet hetzelfde als een romantisch uitje met je geliefde of een familievakantie. Je hebt andere standaarden en bent op zoek naar andere ervaringen. Tijdens het voorbereiden van je reis is het soms moeilijk om de voor- en nadelen van een bestemming tegen elkaar af te wegen. Het lijstje van Oliver’s Travels komt in dat geval goed van pas. Je ziet meteen welke bestemming past bij het soort vakantie dat je in gedachten had.

De grote winnaar is duidelijk Londen. De Britse hoofdstad scoort het beste voor een romantisch weekendje weg, is een waar foodieparadijs en je kan er feesten tot in de vroege uurtjes. Praag is dan weer perfect voor een familietripje en Rome is ideaal voor cultuurfanaten. Ook Parijs en Barcelona scoren over het algemeen goed. Natuurlijk is de lijst slechts een hulpmiddel en verdient elke stad een bezoekje.