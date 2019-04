Daarom stop je maar beter geen teentje knoflook in je vagina

Na bruisballen en peterselie wordt ook knoflook toegevoegd aan het lijstje van dingen die je best niet in je vagina steekt. Het is slechts een mythe dat het schimmelinfecties zou tegengaan. De Amerikaanse gynaecologe Jennifer Gunter luidde de alarmbel en schreef een open brief aan vrouwen op Twitter.

“Knoflook bevat allicine, een soort van antibiotica. In een laboratorium, in een schaaltje met cellen, kan het schimmelwerende eigenschappen hebben, maar jouw vagina is niet hetzelfde als zo’n schaaltje. Het is niet eens bewezen dat het werkt bij muizen.”

Teentje knoflook







“Heel wat liefhebbers van deze theorie stellen dat je een heel teentje in je vagina moet steken. Maar knoflook moet geplet worden vooraleer allicine kan vrijkomen. Ze weten dus niet waar ze het over hebben”, zucht de gynaecologe.

“Bovendien kan knoflook bacteriën bevatten uit de grond. Deze bacteriën kunnen pathogenetisch zijn, wat slecht is voor het lichaam. Daarom maken we bijvoorbeeld wondjes schoon. Mocht je lijden aan een vaginale schimmelinfectie, dan is de kans groot dat de grondbacteriën alles alleen maar erger maken.”