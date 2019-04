CHECK-IN. Lente in Leiden

Je hoeft niet ver te reizen voor een fleurige lentetrip. Op een paar uur van Brussel ligt de Nederlandse bollenstreek, die met zijn kleurrijke tulpenvelden toeristen van over de hele wereld lokt. Een goede uitvalsbasis om op dagtocht te gaan is Leiden, een levendige studentenstad met veel groen. En als de zon van de partij is, is het strand nooit veraf.

Janne Vandevelde







Leiden is nog niet zo bekend onder Belgische bezoekers, maar dat is volledig onterecht. De studentenstad wordt ook weleens ‘Klein Amsterdam’ genoemd, alleen lopen de toeristen je hier (nog) niet voor de voeten. In het Sint Pieterskwartier en rond de burcht vind je leuke vintagewinkels en de stad is gevormd door 28 kilometer grachten, het hoogste aantal in Nederland na Amsterdam.

Prins Pils

Water speelt een heel belangrijke rol in Leiden. Omdat er geen groot centraal plein is, stallen de cafés hun terrasjes gewoon uit op… boten. Een rondvaart op de grachten is een aanrader, want vanop het water merk je bezienswaardigheden op die je langs de kade over het hoofd ziet. Je kijkt binnen bij woonboten, het zwaluwnest van kunstenaar Izaak Zwartjes en het studentenkot van koning Willem-Alexander aka Prins Pils. De meeste boten varen elektrisch, goed voor het milieu en de stilte.

In Leiden kan je een pint pakken met de studenten, maar ook onthaasten. De stad biedt alvast een voorproefje van de bollenstreek. Langs het water ligt de botanische tuin, waar Carolus Clusius in 1593 de eerste tulpenbol van Nederland plantte. Tulpen zijn van oorsprong immers geen Nederlandse bloemen, maar komen uit Azië. In de meer dan 30 hofjes van de stad ben je even helemaal weg van de wereld. Hofjes zijn woonerven die in de middeleeuwen door rijke families werden opgericht om de armen op te vangen. Vandaag de dag wonen er nog steeds mensen, maar de mooi verzorgde tuintjes zijn wel open voor bezoekers. Na het wandelen, varen en winkelen kan je dineren in de voormalige boterhal Waag, waar je opnieuw door groen verrast wordt. In dit restaurant kijk je uit op een verticale tuin terwijl je je gegrilde heilbot of geroosterde bloemkool naar binnen speelt.

Bollengekte

Keukenhof werd 70 jaar geleden aangelegd om de bloemenexport te promoten. In deze lentetuin spot je een magnifiek kleurenspel van wel 800 soorten tulpen, maar ook hyacinten en narcissen. 7 miljoen bloembollen worden er jaarlijks met de hand geplant. Die bloemenpracht moet je wel delen met een massa mensen, want de bussen staan van heinde en ver aan te schuiven. Net Disneyland in hoogseizoen. «We zijn maar acht weken open per jaar. In die periode ontvangen we ruim 1 miljoen bezoekers, uit meer dan 100 landen», vertelt Annemarie, persverantwoordelijke van Keukenhof. In het park kan je een bloemenkrans maken, typisch Nederlandse poffertjes of broodjes kroket eten, maar een foto nemen zonder andere bezoekers op de achtergrond lukt helaas niet.

Minstens even mooi en veel rustiger zijn de bloemenvelden rond Keukenhof en Leiden, die bestemd zijn voor de export. Ze zijn niet enkel een streling voor het oog, maar ook voor je reukorgaan. Om optimaal van die heerlijke bloemengeur te genieten, huur je een fiets of een vespa om van veld naar veld te gaan. Je mag wel niet tussen de tulpen wandelen, want de zolen van je schoenen kunnen schimmels bevatten die een heel veld nekken. Een leuke plek om even op adem te komen is De Tulperij. Op deze ‘bloemenboerderij’ kan je een stuk appeltaart eten of yoga doen tussen de bloemen.

Wie niet genoeg krijgt van bloemen, mag zeker de pluktuinen in de buurt niet overslaan. In Noordwijkerhout betaal je 5 euro om 25 tulpen te plukken. Een tip: kies exemplaren uit die nog toe zijn. Zo is de kleur nog een verrassing, maar blijft je boeket langer vers!

Hippe beachbars

Uitwaaien aan zee kan in Katwijk of Noordwijk. Vanuit Leiden kan je de boot nemen naar Katwijk, maar met de fiets sta je al na een halfuur aan de kust. Het strand van Noordwijk telt verschillende beach bars en, in tegenstelling tot in België, kijk je uit op de duinen. In Breakers Beach House, bij het vijfsterrenhotel Ter Duin, waan je je in de luxueuze Hamptons. Je dineert er heerlijk en betaalbaar terwijl de zon langzaam wegzakt in de zee.

Praktisch

Vanuit Brussel is Leiden ongeveer 2,5 uur rijden, maar met de trein ben je er al binnen 2 uur.

Ik heb overnacht in het Golden Tulip Hotel.

Keukenhof is dit jaar nog tot en met 19 mei open.

Een vespa kan je huren bij vespaverhuurnoordwijk.nl.

visitleiden.nl