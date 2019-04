Brussel krijgt een begraafplaats voor huisdieren

Sommige mensen houden meer van hun huisdier dan van zichzelf of hun vrienden. Dierenbaasjes weten dan ook hoe zwaar het is wanneer je je trouwe metgezel verliest. Een waardige laatste rustplaats vinden, is helaas niet makkelijk. In Brussel komt daar nu verandering in, want eind 2019 opent het eerste dierenkerkhof er zijn deuren.

Steden als Parijs en Luik hebben er al eentje, maar in Brussel was tot nog toe geen dierenkerkhof te vinden. Daar komt volgens de krant DH tegen eind dit jaar verandering in. De begraafplaats komt in Sint-Pieters-Woluwe op het terrein van het reeds bestaande kerkhof aan de Stokkelsesteenweg. “Een huisdier maakt deel uit van het DNA van onze bewoners en het leek me dus niet meer dan normaal om te investeren in een laatste rustplaats voor deze dieren. Vooral ook omdat een groot deel van de bevolking in onze gemeente op leeftijd is. Veel van hen vinden liefde en comfort bij hun huisdieren”, aldus de burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe, Benoît Cerexhe (CDH), aan DH.

Laatste rustplaats







De nieuwe begraafplaats verwelkomt huisdieren in alle vormen en maten. Van honden over muizen tot vogels, ze kunnen allemaal aanspraak maken op een laatste rustplaats. 70 van hen kunnen beroep doen op een zerk en nog eens 105 andere kunnen bijgezet worden in de urnenmuur. Het nieuws is des te heuglijker omdat het bij wet verboden is om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest huisdieren in je tuin te begraven. “Er was nood aan een opvangplaats voor mensen – niet alleen ouderen – die hun huisdier verliezen”, Il fallait donc un lieu de recueillement pour les personnes – et pas seulement les personnes âgées – qui perdent leur animal de compagnie”, besluit Bianca Debaets (CD&V), Brussels staatssecretaris voor Dierenwelzijn, in DH.