Bizar. Coachella veroorzaakte een herpesplaag

“What happens in Coachella, stays in Coachella.” Iets waar veel festivalgangers zonder twijfel op hopen. Dit jaar kwam die wens helaas niet uit, want heel wat feestvierders namen dit jaar een souvenirtje mee naar huis. We betwijfelen sterk of ze daar erg blij mee zijn: herpes is nu eenmaal geen pretje.

Festivals doen wat met een mens en al helemaal tijdens de zomer. De zwoele temperaturen, de muziek, de sfeer… Al die factoren zorgen ervoor dat de seksuele vibes de pan uitrijzen. Het mag dan ook niet verbazen dat er tijdens Coachella, hét cultfestival, heel wat seksuele spanningen ontstonden. Helaas hangen daar ook minder leuke gevolgen aan vast. Een daarvan is herpes, een allesbehalve aangenaam virus.







Volgens de tabloidwebsite TMZ werd Coachella dit jaar geteisterd door een ware Herpesplaag. Het bedrijf HerpAlert biedt een service aan waarbij mensen foto’s van hun symptomen kunnen doorsturen en zo meteen een medicijn kunnen ophalen. Normaal krijgen ze zo’n twaalf inzendingen per dag binnen, maar tijdens Coachella werden er maar liefst 1.105 aanvragen geregistreerd in Coachella Valley, Los Angeles, Orange en San Diego. Dat is de hoogste piek sinds de Oscars van vorig jaar. Toen kwamen er 60 inzendingen binnen.

Een behandeling voor herpes is op dit moment enkel mogelijk wanneer je last hebt van zichtbare blaasjes in de schaamstreek. Er is momenteel immers nog geen medicijn dat het virus volledig bestrijdt. Je lichaam moet vooral zelf het virus bestrijden. Je kan de ziekte herkennen aan de volgende symptomen:

Een prikkelend gevoel op de plaats van besmetting.

Blaasjes gevuld met vocht in de schaamstreek.

Een brandend gevoel tijdens het plassen.

Vrouwen kunnen ook last hebben van afwijkende vaginale afscheiding.

Denk je dat je herpes hebt opgelopen, maak dan een afspraak bij de huisarts. Een SOA-test kan uitmaken of je de ziekte al dan niet hebt. Het is ook van belang om je sekspartner op de hoogte te brengen, want herpes geef je – zoals Coachella dit jaar heeft bewezen – makkelijk door.