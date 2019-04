World Relays – Belgian Tornados met verwachte namen naar Japan, Cheetahs verzwakt door blessures

De Belgian Tornados trekken op 11 en 12 mei met de zes namen die vorige zomer EK-goud afdwongen op de 4×400 meter naar de World Relays in het Japanse Yokohama. Bij de Belgian Cheetahs worden noodgedwongen twee wissels doorgevoerd door blessureleed. Dat werd donderdag aan Belga bevestigd door Cheetahs-coach Carole Bam. De mannenselectie bestaat uit de drie broers Kevin, Jonathan en Dylan Borlée aangevuld met Jonathan Sacoor, Julien Watrin en Robin Vanderbemden. Bij de vrouwen moesten Justien Grillet en Margo Van Puyvelde de afgelopen weken afhaken, waardoor Hanne Claes, Camille Laus, Paulien Couckuyt en Cynthia Bolingo worden bijgestaan door jongeren Liefde Schoemaker (16) en Lucie Ferauge (18).

Het beste resultaat ooit van de Tornados op de World Relays is hun derde plaats uit 2015. Voor de Cheetahs wordt het de eerste deelname. Top tien volstaat voor kwalificatie voor het WK in Doha van 27 september tot 6 oktober. In Yokohama zal ook de gemengde Belgische 4×400 meter zich proberen in de top tien te lopen. Pas ter plaatse zal beslist worden welke van de twaalf geselecteerde atleten in de gemengde wedstrijd aantreden. Het uurschema maakt het zo goed als onmogelijk om in meerdere competities aan te treden, want de wedstrijden volgen elkaar onmiddellijk op.

bron: Belga