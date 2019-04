Warmtenet Oostende van burgercoöperatie BeauVent ingehuldigd

Het warmtenet in Oostende werd donderdag officieel ingehuldigd door burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). Warmtenet Oostende is een project van burgercoöperatie BeauVent. Het net recupereert de restwarmte uit de afvalenergiecentrale van IVOO om gebouwen in Oostende te verwarmen. Het nieuwe warmtenet in Oostende recupereert restwarmte om gebouwen en bedrijven in Oostende te verwarmen. Daarmee besparen ze op de aankoop van 15.000 MWh fossiele brandstoffen en daalt de CO2-uitstoot in Oostende met 4.000 ton per jaar.

De burgercoöperatie BeauVent startte met de ontwikkeling van het project half 2015. Een jaar later werd de vergunning afgeleverd door de stad Oostende en in oktober 2017 startten de werken. Donderdag werd het nieuwe warmtenet ingehuldigd door burgemeester Tommelein. In de komende jaren wordt het warmtenet uitgebreid naar nieuwe en bestaande gebouwen in het stadscentrum en naar het stadhuis. Zo wil de organisatie Oostende op termijn van het aardgas afhalen.

bron: Belga