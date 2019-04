De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft donderdagavond ook de vijfde verdachte van het verdacht overlijden van een negenjarige jongen in het asielcentrum in Broechem (Ranst) aangehouden. Dat meldt het Antwerpse parket. Het gaat om een 34-jarige man. De verdachten verschijnen dinsdag voor de raadkamer, die moet beslissen of ze ook nadien aangehouden blijven.

bron: Belga