Van Der Plaetsen moet belangrijke tienkamp in Zuid-Afrika stoppen door stroompanne

De tienkamp op het Zuid-Afrikaans atletiekkampioenschap in Germiston is vandaag stopgezet na drie onderdelen door een stroompanne. Thomas Van Der Plaetsen had er na drie proeven een ruime voorsprong van 135 punten op het schema voor de limiet voor het WK (8.200 punten) van later dit jaar in Doha. Van der Plaetsen opende zijn tienkamp met een 100 meter in 11.67 bij een straffe tegenwind van 3.1 meter per seconde. Daarna begon hij snel punten goed te maken. In het verspringen verbeterde hij zelfs zijn persoonlijk record met één centimeter tot 7m81. In het kogelstoten bleef hij met 13m77 onder zijn persoonlijke beste, maar hij deed wel gevoelig beter dan tijdens zijn beste tienkamp ooit op de Olympische Spelen in Rio. Met 2.443 punten na drie onderdelen lag ‘VDP’ drie punten voor op het schema voor zijn persoonlijk record, 135 punten voor op de WK-limiet en 15 punten achter op de olympische limiet.

In de aanvangsfase van de vierde proef, het hoogspringen, viel de stroom echter uit in het hele stadion in Germiston. Lang bleef er hoop dat de wedstrijd na de stroomonderbreking kon worden verdergezet, maar iets voor 20 uur werd de tienkamp definitief stopgezet. Welke wedstrijd Van der Plaetsen nu zal gebruiken om zich te kwalificeren voor WK en Spelen is nog niet bekend, maar de meest voor de hand liggende keuzes lijken de topmeetings van Götzis (25 en 26 mei) of Talence (22 en 23 juni).







Bron: Belga