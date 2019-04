RSCA aanvaardt sancties voor gestaakte Clasico, behalve match achter gesloten deuren

RSC Anderlecht heeft zich vandaag ter zitting van de Geschillencommissie Hoger Beroep enkel verzet tegen de match achter gesloten deuren die paars-wit na de gestaakte Clasico boven het hoofd hangt. “Die sanctie is excessief en schaadt onze economische belangen”, aldus advocaat Luc Deleu. “Het waren ook niet onze supporters die verantwoordelijk zijn voor de stillegging van de match tegen Standard.” RSC Anderlecht wordt vervolgd op basis van het rapport van ref en match delegate, nadat supporters uit het bezoekersvak de topper in Luik hadden gesaboteerd. Tot drie keer toe vielen er vanuit de paars-witte tribunes vuurpijlen op het terrein. Ondanks twee waarschuwingen – via de stadionomroeper en na een tijdelijke stillegging – keerde de rust niet terug, waardoor Lambrechts conform het veiligheidsprotocol de match na een halfuur afblies bij een 2-0 stand.

Het Bondsparket eiste bovenop de 5-0 forfaitnederlaag voor RSCA ook een boete van 5.000 euro, een thuiswedstrijd achter gesloten deuren en twee alternatieve straffen die de supporters moeten sensibiliseren. Ter zitting van de Geschillencommissie Hoger Beroep meldde advocaat Luc Deleu dat RSCA akkoord gaat met alle straffen, behalve met de match achter gesloten deuren. “Omdat de sanctie excessief is en snijdt in de economische belangen van de club”, aldus Deleu, die meldde dat een thuismatch Anderlecht telkens tussen 1,26 miljoen euro (niet G5-club) en 1,37 miljoen euro (G5-club oplevert).







Volgens de Brusselaars zijn de supporters die met vuurpijlen en rookbommen gooiden op Sclessin immers geen Anderlecht-fans, maar hooligans uit het buitenland. “We hebben onze stewards en spotters actief laten zoeken, maar niemand van de heethoofden werd herkend. Nochtans kennen zij onze fans. Deze acties behoren niet tot de cultuur van Anderlecht, haar supporters en zelfs niet haar harde kern. We kunnen het niet bewijzen, maar zijn er vrij zeker van dat de heethoofden geen Anderlecht-supporters waren”, zei Deleu tijdens zijn pleidooi.

Deleu stelt dat een match achter gesloten deuren onrechtvaardig zou zijn. “Die straf gaat voorbij aan de doelstelling ervan, want Anderlecht kon niet meer doen om de incidenten – die we zwaar afkeuren – te vermijden. Door deze sancties op te leggen geeft u die 10 of 20 hooligans ook wat ze willen. Zij lachen in hun vuistje, maar de 20.000 goede supporters, de hele werking en de voetballiefhebber worden onterecht gestraft.”

bron: Belga