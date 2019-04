Nieuwe onderhandelingen over Syrië gestart in Kazachstan

Delegaties uit Iran, Turkije en Rusland zijn vandaag in Kazachstan aangekomen voor een nieuwe reeks gesprekken die vrede moeten brengen in Syrië. De onderhandelingen worden ook bijgewoond door vertegenwoordigers van het regime in Damascus en van de rebellen. Vandaag worden bilaterale en trilaterale gesprekken gevoerd, morgen volgt een plenaire sessie. Dat meldt het Kazachse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook de VN-gezant voor Syrië, Geir Pederson, wordt verwacht voor de gesprekken. De onderhandelingen zullen vooral gaan over de noordwestelijke regio Idlib, gecontroleerd door de groep Hayat Tahrir al-Cham, die dan weer gedomineerd wordt door de vroegere Syrische tak van al-Qaïda. Idlib is daarmee de enige regio die het regime nog niet onder controle heeft. In september sloten Rusland, steunpilaar van het regime, en Turkije, steunpilaar van de rebellen, een akkoord waardoor Idlib gespaard blijft van de offensieven van het regeringsleger. De bombardementen van het regime zijn echter opgevoerd sinds Hayat Tahrir al-Cham in januari de regio totaal onder controle kreeg.

Ook op de agenda: uitwisseling van gevangenen en de verdeling van humanitaire hulp.







Begin 2017 begonnen de onderhandelingen in de hoofdstad van Kazachstan – toen nog Astana, maar intussen herdoopt tot Nur-Sultan. Gaandeweg hebben die onderhandelingen meer belang gekregen dan de gesprekken tussen regime en oppositie onder VN-vlag. Daar werd geen oplossing gevonden voor de burgeroorlog die sinds 2011 al meer dan 370.000 mensenlevens geëist heeft.

De laatste onderhandelingsrondes in Kazachstan hebben echter ook weinig opgeleverd.

Bron: Belga