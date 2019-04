Knokke-Heist duurste, Ronse goedkoopste gemeente op Vlaamse huizenmarkt

Knokke-Heist was vorig jaar met een mediaanprijs van 530.000 euro de duurste gemeente in het Vlaams Gewest om een huis te kopen. In Ronse waren huizen het goedkoopst, met een mediaanprijs van 140.000 euro. Dat blijkt uit de vastgoedcijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. De mediaanprijs is de prijs waarbij 50 procent van de verkochte huizen goedkoper zijn, en 50 procent duurder. Die prijs maakt vergelijkingen makkelijker, omdat de impact van extreme verkoopprijzen kleiner is dan bij de gemiddelde prijs. Na Knokke-Heist lagen de mediaanprijzen in 2018 het hoogst in Sint-Martens-Latem (Oost-Vlaanderen, 519.250 euro), Kraainem (Vlaams-Brabant, 460.000), Wezembeek-Oppem (Vlaams-Brabant, 440.000 euro) en Tervuren (Vlaams-Brabant, 438.750 euro).

Mensen met een beperkter budget op zoek naar een huis, deden er goed aan om de woningmarkt in Ronse onder de loep te nemen, waar de mediaanprijs voor een woning 140.000 euro bedroeg. Daarna volgden Menen (West-Vlaanderen, 155.000 euro), Heers (Limburg, 165.000 euro), Geraardsbergen (Oost-Vlaanderen, 168.000 euro) en Wervik (West-Vlaanderen, 170.000 euro).







Op het niveau van de provincies was een huis in Vlaams-Brabant het duurst. Een huis in gesloten of halfopen bebouwing kostte er 267.500 euro, voor een huis in open bebouwing was de mediaanprijs er 355.000 euro. In Limburg waren de huizen het goedkoopst: 187.000 euro voor een huis in gesloten of halfopen bebouwing en 245.000 euro voor een open bebouwing. Vlaams-Brabant was ook de duurste provincie voor appartementen (205.000 euro), terwijl de provincie Antwerpen hiervoor de laagste mediaanprijs had (178.000 euro).

bron: Belga