Francken blijft Soedanese identificatiemissie verdedigen, ook na “ontslag” ambassadeur

Oud-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) blijft de veelbesproken identificatiemissie voor Soedanese vluchtelingen verdedigen die onder zijn bestuur werd opgezet, ook nu er berichten opduiken dat de politieke onrust in Soedan tot het ontslag van de Soedanese ambassadeur in ons land heeft geleid. Ambassadeur Motrif Siddiq Ali zette de identificatiemissie in 2017 in samenwerking met Francken op, maar moet volgens De Standaard nu opstappen omdat hij als een handlanger van de afgezette president Omar al-Bashir wordt beschouwd. In Soedan zijn er onderhandelingen aan de gang tussen de nieuwe Militaire Raad en de leiders van de oppositie. Deze laatsten hebben volgens de krant om de onmiddellijke terugroeping gevraagd van de handlangers van Al-Bashir. Onder hen dus ook Motrif Siddiq Ali, de ambassadeur in België die ook verantwoordelijk is voor de relaties met de Europese Unie. De voormalige onderdirecteur van de Soedanese buitenlandse inlichtingendiensten zou al enkele dagen geleden teruggeroepen zijn en is “ondertussen waarschijnlijk ontslagen”.

Gevraagd of een en ander de identificatiemissie in een ander daglicht plaatst, zegt Francken dat Siddiq Ali officieel ambassadeur was en dat zijn adelbrieven goedgekeurd waren door Buitenlandse Zaken en de koning. “Daar heeft een staatssecretaris voor Asiel en Migratie niets mee te maken.”







Over de missie zelf zegt Francken dat zonder identificatie niemand kan worden teruggestuurd. “Dat je daarvoor moet samenwerken met ambassades van dictaturen is in heel Europa zo. Zowat elk Europees land repatrieerde naar Soedan en werkt dus samen met de betrokken ambassade.”

De identificatiemissie was destijds niet onbesproken omdat er aanwijzingen waren dat die ambtenaren verbonden waren aan de Soedanese inlichtingendiensten. Toen geopperd werd dat enkele teruggestuurde Soedanezen gefolterd waren bij hun terugkeer, mondde de zaak uit in een heuse crisis voor Francken, maar van echte folteringen werd geen doorslaggevend bewijs gevonden. “Van die Soedan-zaak is ook gebleken dat niet alles waar was”, besluit Francken nu.

bron: Belga