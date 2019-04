Emma Meesseman viert met Ekaterinenburg vierde titel op rij in Rusland

Emma Meesseman heeft vanavond met haar team Ekaterinenburg voor het vierde jaar op rij de landstitel veroverd in Rusland. In het derde duel van de finale haalden ze het met 64-68 (rust: 35-32) van Dinamo Koersk, nadat ze eerder al de eerste twee duels van de finale gewonnen hadden. In het beslissende titelduel was de Belgian Cat goed voor negen punten.

Ekaterinenburg veroverde zo de dertiende landstitel in zijn geschiedenis, de elfde op rij. De club liet dit seizoen ook al de negende dubbel noteren, in maart verzekerden ze zich immers ook al van eindwinst in de beker, een competitie die voorbehouden is aan Russische speelsters. Anderhalve week geleden verlengden ze ook al hun titel in de Euroleague. In de finale in het Hongaarse Sopron waren ze toen met 91-67 te sterk voor Dinamo Koersk en zo is ook de vierde treble in de clubgeschiedenis een feit.







De 25-jarige Meesseman mag zich nu opmaken voor haar verhuis naar de Verenigde Staten, waar ze met de Washington Mystics in de WNBA zal aantreden. Vorig seizoen sloeg Meesseman de WNBA een jaartje over om zich volledig voor te bereiden op het WK in Tenerife, waar ze met de Belgian Cats op de vierde plaats eindigde. Begin juni keert ze wel terug om met België het EK in Servië en Letland (27 juni-7 juli) voor te bereiden.

Bron: Belga