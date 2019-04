Duitsland en Frankrijk veroordelen toekennen van Russische paspoorten in Oost-Oekraïne

Duitsland en Frankrijk hebben vandaag de Russische beslissing veroordeeld die het makkelijker maakt om Russische paspoorten toe te kennen aan mensen in het oosten van Oekraïne. Dat hebben de twee landen, allebei peters van het vredesproces in Oekraïne, gemeld in een persbericht. “Deze gebieden maken deel uit van het Oekraïense grondgebied”, beklemtonen Parijs en Berlijn. “De Russische aankondiging is in tegenspraak met de geest en de doelen van de akkoorden van Minsk.” De akkoorden van Minsk, uit februari 2015, moesten leiden tot vrede in het oosten van Oekraïne. De Europese Unie beschuldigde Rusland ervan de spanningen in Oekraïne te “verergeren”. “Het gaat om het tegenovergestelde van wat we dringend nodig hebben om tot een de-escalatie te komen”, klinkt het in het communiqué van Parijs en Berlijn. “We verwachten van Rusland dat het geen handelingen stelt die ingaan tegen de akkoorden van Minsk”, aldus de EU.

De Russische president Vladimir Poetin heeft het woensdag makkelijker gemaakt om mensen die in de separatistische regio’s van Oekraïne wonen de Russische nationaliteit toe te kennen. Kiev, en de zondag verkozen president Volodymyr Zelensky, hebben deze maatregel al bekritiseerd en vragen een versterking van de sancties tegen Moskou.







Volgens het besluit, dat onmiddellijk in werking treedt, kunnen inwoners met vaste woonplaats in een aantal districten van de gebieden Donetsk en Loehansk via een “vereenvoudigde procedure” Russisch staatsburger worden. In de mededeling is sprake van een snel onderzoek van de documenten. Ze zouden binnen de drie maanden een Russisch paspoort kunnen krijgen.

“Het is vreemd dat deze beslissing negatieve reacties uitlokt”, aldus Poetin, na zijn ontmoeting met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. “Als andere landen, buurlanden van Oekraïne, dat al veel jaren doen, waarom kan Rusland dat niet? Polen geeft zulke paspoorten uit voor Polen, Roemenië voor de Roemenen, Hongarije voor de Hongaren. Waarin zijn de Russen erger dan de Polen, Roemenen of Hongaren? Temeer omdat deze mensen de meest elementaire rechten ontkend worden.” Hij wilde daarmee het bestuur in Kiev niet wilde provoceren. Poetin zei verder nog dat hij bereid is de banden met Oekraïne “volledig te herstellen”, op voorwaarde dat dat niet “eenzijdig” gebeurt.

De oorlog in het oosten van Oekraïne heeft op vijf jaar tijd al bijna 13.000 mensenlevens geëist.

Bron: Belga