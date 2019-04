Deutsche Bank bezorgt New Yorks gerecht informatie over Trump

De Deutsche Bank is gestart met het overmaken van documenten over de financiële situatie van de Amerikaanse president Donald Trump aan het gerecht in New York. Het gaat daarmee in op een verzoek van procureur-generaal Letitia James. Dat meldt het Franse persagentschap AFP onder aanhaling van een bron dichtbij het onderzoek. James had in maart een dagvaarding naar de Duitse bank gestuurd. Ze vroeg om een groot aantal documenten over te maken met betrekking tot de leningaanvragen van en de verstrekte kredietlijnen aan de Trump Organization, de holding van Trump die momenteel geleid wordt door zijn zonen Eric en Donald Trump Junior.

Deutsche Bank heeft de Trump Organization in het verleden honderden miljoenen dollars geleend voor vastgoedprojecten en is een van de weinige grote geldschieters die grote sommen krediet aan Trump heeft gegeven na een reeks faillissementen bij zijn hotel- en casinobedrijven in de jaren negentig.

Of de bank intussen het gerecht al alle gevraagde documenten bezorgde, is onduidelijk. In een reactie aan AFP herhaalde Deutsche Bank dat het met de bevoegde autoriteiten wil samenwerken. Een woordvoerder van de procureur-generaal zei de berichten niet te kunnen bevestigen noch ontkennen.

Bron: Belga