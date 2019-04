Dakar begint komend jaar aan een derde hoofdstuk

De 42e editie van de Dakar wordt in 2020 georganiseerd in Saoedi-Arabië. De wedstrijd start op 5 januari in Jeddad en eindigt op 17 januari in een nieuw en futuristisch complex van Al-Qiddiya gelegen in de buurt van de hoofdstad Riyad, waar de rustdag georganiseerd wordt. De deelnemers krijgen een parcours van 9.000 kilometer voor de wielen geschoven, ruim 4.000 kilometer meer in vergelijking met de laatste editie georganiseerd in Peru. Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt tijdens een persmoment georganiseerd in Al-Qiddiya.

Na drie decennia in Afrika en elf jaar Zuid-Amerika trekt de Dakar nu voor het eerst naar het Oosten, waar Saoedi-Arabië het dertigste land wordt dat de Dakar zal aandoen. Veel details over het parcours zijn nog niet gekend, behalve dat de Dakar start in Jeddad, het economische hart van Saoedi-Arabië. De vandaag georganiseerde persconferentie werd bijgewoond door prins Abdulaziz bin Turki AlFaisal Al Saud en prins Khalid Bin Sultan Abdullah Al Faisal. Behalve de prinsen waren Laia Sanz, Stéphane en Andréa Peterhansel, Carlos Sainz, Giniel de Villiers, Nani Roma, Adrien van Beveren, Joan Barreda, Sam Sunderland en thuisrijder Yazeed Al Rahji aanwezig. Van Belgische zijde was Jean-Marc Fortin, teammanager van Overdrive Racing, present.







Het Saudische gebied, begrensd in het westen door de Rode Zee en in het oosten door de Arabische Golf, biedt woestijngebieden met gevarieerde kenmerken, waardoor het mogelijk is om een complete route te bouwen die voldoet aan de eisen van de Dakar: stuurvaardigheid in combinatie met snelheid, aangevuld met navigatie en het op de proef stellen van het uithoudingsvermogen van de deelnemers.

Die deelnemers krijgen een volledig nieuw parcours voor de wielen geschoven met onder andere ritten in het berggebied gelegen aan de Jordaanse grens, evenals de gigantische duinen van Quart Vide, die tot 250 meter hoog kunnen zijn.

Bron: Belga