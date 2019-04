Cimolai toont zijn snelle benen in Ronde van Castilië en León

Davide Cimolai heeft vandaag de openingsetappe van de Vuelta a Castilla y León (Spa/2.1) op zijn naam gezet. De Italiaan van Israel Cycling Academy haalde het na 181 kilometer van Belorado naar Castrojeriz in een sprint met een kleine groep voor de Spanjaard Enrique Sanz (Euskadi) en de Fransman Jerome Cousin (Total Direct Energie). Aanvankelijk werd Carlos Barbero als winnaar aangeduid, maar hij werd door de jury naar de vijfde plaats van de kleine groep teruggezet wegens onregelmatig sprinten. Voor de 29-jarige Cimolai is het zijn eerste zege van het seizoen, zijn zesde in zijn carrière. Hij is meteen ook de eerste leider met vier tellen bonus op Sanz.

Er nemen geen Belgen noch Belgische teams deel aan de rittenkoers, en met Movistar staat slechts één WorldTour-team aan de start. Vorig jaar kwam de eindzege op naam van Ruben Plaza.







Bron: Belga