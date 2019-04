CD&V wil 400 miljoen euro extra investeren in onderwijs

CD&V wil de komende legislatuur 400 miljoen euro extra investeren in het onderwijs bovenop de reeds beloofde 1,6 miljard euro investeringen. De grootste hap van dat extra budget, zo’n 250 miljoen euro, gaat naar het basisonderwijs. In het kleuteronderwijs wordt het aantal kinderverzorg(st)ers verdrievoudigd en elke school krijgt een taalcoach. De Vlaamse christendemocraten willen ook opnieuw 500 miljoen euro investeren in scholenbouw. Dat blijkt uit de CD&V-‘tienkamp’ voor het onderwijs die Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Brussels lijsttrekker Benjamin Dalle vandaag hebben voorgesteld in Waregem. CD&V mocht de afgelopen jaren met minister Crevits het onderwijsbeleid in Vlaanderen vorm geven. Coalitiepartner N-VA staat te popelen om de onderwijsportefeuille over te nemen, maar Crevits en haar partij willen het werk graag voortzetten. De partij heeft daarvoor een ‘tienkamp’ uitgewerkt. Nu al liggen er voor de volgende legislatuur voor 1,6 miljard euro aan bijkomende engagementen op onderwijs vast. Met de beschikbare vrije beleidsruimte op Vlaams niveau wil CD&V daar 400 miljoen euro bovenop doen. Het zwaartepunt ligt daarbij op het kleuter- en lager onderwijs. Zo moet er 250 miljoen euro naar het basisonderwijs gaan.

In het kleuteronderwijs worden vanaf september 2019 de werkingsmiddelen gelijkgeschakeld met het lager onderwijs. Daarmee komt er een einde aan de historische onderfinanciering van het kleuteronderwijs. Het is ook de bedoeling om het aantal kinderverzorg(st)ers te verdrievoudigen. Ook in het lager onderwijs moeten er meer handen in de klas komen.







CD&V maakt ook van taal een prioriteit en wil daarom middelen vrijmaken om in elke school een taalcoach aan te stellen. Die moet dan het taalbeleid van de school stroomlijnen. Verder wil CD&V CLIL (Content and Language Integrated Learning) uitbreiden naar het basisonderwijs. De christen-democraten willen naast duaal leren ook duaal lesgeven mogelijk maken. Dat is een formule waarbij lesgevers deeltijds kunnen blijven werken voor hun bedrijf.

Een centraal eindexamen op het einde van het middelbaar vindt CD&V, in tegenstelling tot Open Vld, geen goed idee. De partij wil wel een ‘schooloverstijgende proef’ invoeren op het einde van de eerste graad van het middelbaar. Zo’n proef moet helpen bij een betere studie-oriëntering en begeleiding van jongeren. CD&V wil ook verder investeren in scholenbouw. “De voorbije legislatuur hebben we een half miljard euro extra vrijgemaakt. Die inspanningen willen we volgende legislatuur doortrekken”, zegt minister Crevits. Het gaat dan om financiering via publiek-private samenwerking, huursubsidies, het renoveren van bestaande schoolgebouwen en het bouwen van nieuwe scholen.

