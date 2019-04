Bondsparket voegt alternatieve sanctie toe aan strafvordering voor RSCA

Behalve een forfaitnederlaag, een match achter gesloten deuren en een boete van 5.000 euro, stelt het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) ook twee alternatieve straffen voor aan RSC Anderlecht. Dat zei bondsprocureur Kris Wagner vandaag tijdens de Geschillencommissie Hoger Beroep, die zich buigt over de gestaakte Clasico op het veld van Standard. Wagner wil Anderlecht verplichten om een sensibiliseringscampagne te laten maken door een communicatiebureau. Dat moet een beknopte audioboodschap opleveren waarin gewaarschuwd wordt voor de gebaren van pyrotechnisch materiaal. De bondsprocureur stelt voor die boodschap verplicht voor de wedstrijd en tijdens de rust af te spelen in het Constant Vanden Stockstadion gedurende de volgende zeven thuiswedstrijden. De campagne mag gerust ludiek zijn, stelt Wagner. “Dat wordt zelfs warm aanbevolen. De bedoeling is net om de hooligans, die voetbalhaters, op de korrel te nemen en ze te ridiculiseren”, aldus de bondsprocureur, die in zijn vordering opneemt om de boodschap op voorhand te keuren.

Daarnaast vraagt Wagner om een bijkomende voorwaardelijke straf op te leggen. Als er binnen de twaalf maanden op de dag van de uitspraak er nogmaals een match door toedoen van RSCA-supporters moet worden stilgelegd, moet er een videoboodschap gemaakt worden door een gerenommeerd communicatiebureau. De video moet 90 seconden lang zijn, drie getuigenissen van hulpdiensten of slachtoffers van pyrotechnisch materiaal bevatten en afgespeeld worden op vier grote schermen gedurende zeven thuiswedstrijden.







“Het Belgisch voetbal heeft geen boodschap aan een fatalistische houding. We leven in een wereld waarin alles mogelijk is. Waarom zouden we ervan uitgaan dat tegen dergelijk supportersgeweld niets te beginnen valt?”, aldus Wagner nog.

bron: Belga