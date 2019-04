Beerschot Wilrijk: “Opgeworpen procedureprobleem is volstrekt foutieve lezing van Bondsreglement”

Voetbalclub Beerschot Wilrijk heeft zich vandaag gemeld als vrijwillig tussenkomende partij in de procedure voor de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal in de zaak met betrekking tot competitievervalsing gepleegd door voetbalclubs KV Mechelen en Waasland-Beveren. Dat meldt advocaat Thomas Gillis, die de club vertegenwoordigt, aan Belga. Hij laat ook weten dat het in de pers aangehaalde procedureprobleem een volstrekt foutieve lezing betreft van het Bondsreglement. “Het betreft een noodzakelijke juridische stap die de club moet nemen ter vrijwaring van zijn rechten”, aldus Gillis. “Degradatie van de clubs die zich schuldig maakten aan competitievervalsing aan het einde van de competitie 2017-2018 in afdeling 1A brengt immers automatisch de promotie met zich mee van Beerschot Wilrijk naar afdeling 1A als verliezend finalist van de eindronde in afdeling 1B huidig seizoen en tevens tweede in de eindstand van de reguliere competitie.”

De raadsman wenst tevens te benadrukken dat bij bewezen competitievervalsing waarbij de aansprakelijkheid van de clubs vaststaat, er verplichte degradatie volgt op basis van artikel B2008 van het Bondsreglement. “Bovendien betreft het in de pers aangehaalde procedureprobleem een volstrekt foutieve lezing van het Bondsreglement”, zo voegt hij er aan toe. “Een beetje intellectuele ernst ter zake ware goed. De vergelijking met de zaak-Bellemans is om deze reden ook totaal nonsensicaal. Uiteraard zal dit ten gronde voor de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal juridisch worden beargumenteerd en niet in de media”, zo besluit Gillis, die eraan toevoegt dat het opvallend is hoe de betrokken clubs intussen niet meer over de grond van de zaak discussiëren, namelijk de matchfixing zelf.







bron: Belga