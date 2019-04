Bart Hesters niet naar Mr Gay World in Kaapstad wegens hartproblemen

Bart Hesters zal ons land niet vertegenwoordigen op Mr Gay World vanaf zondag 28 april in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad. De 33-jarige Mr Gay Belgium werd eerder deze week opgenomen in het ziekenhuis nadat hij onwel werd. Na onderzoek is gebleken dat hij kampt met hartproblemen. Mr Gay Belgium vaardigt nu eerste runner-up Nick Van Vooren (22) uit Eeklo af naar Kaapstad. Dat meldt de organisatie donderdagavond. De artsen gaven Hesters een negatief reisadvies, wat het einde van zijn Mr Gay World avontuur betekent.

“Ik kan het gevoel niet omschrijven. Het doet me enorm veel pijn om op deze manier mijn deelname aan Mr Gay World te beeindigen. Weken aan voorbereidingen om ook internationaal mijn boodschap van ‘A Heart For Caring’ te verspreiden stopt nu meteen, en dit omwille van mijn gezondheid. Ben er echt kapot van”, zegt Bart Hesters.

Nick Van Vooren zal het voorbereidende werk van Bart Hesters voortzetten en zal dit uitbreiden met zijn campagne rond adoptie en draagmoederschap voor LGBT-koppels, luidt het.

De finale van Mr Gay World is op zaterdag 4 mei.

bron: Belga