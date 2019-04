Activisten vragen op Brusselse verkiezingsborden aandacht voor mensen zonder papieren

Het collectief “Not In My Name” heeft afgelopen nacht in Brussel 500 affiches aangebracht op de borden die klaarstaan om met verkiezingsaffiches te worden behangen. Doel is de regularisering van mensen zonder papieren te vragen. Dat heeft de organisatie in een persbericht meegedeeld. De affiches roepen op om zondag mee te doen aan een betoging in de hoofdstad om rechten voor mensen zonder papieren te eisen. “150.000 mensen zonder papieren hebben in België geen rechten en zijn permanent blootgesteld aan onzekerheid en economische uitbuiting”, aldus de organisatie. Ze komen door hun administratieve statuut niet in aanmerking voor gezondheidszorg, logies en werk.

“Niemand van de politieke partijen neemt het voor deze mensen op. Dat willen we aanklagen in deze pre-electorale periode”, klinkt het.







De manifestatie start zondag om 14 uur aan het Noordstation in Brussel.

Bron: Belga