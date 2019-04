Aantal erkende asielaanvragen in Europese Unie daalt sterk in 2018

Landen van de Europese Unie gaven het voorbije jaar aan 333.400 asielzoekers bescherming. Dat zijn er bijna 40 procent minder dan in 2017, zo blijkt uit cijfers van Eurostat. Daarnaast werden er nog eens ruim 24.800 vluchtelingen hervestigd in de EU. Kampioen was Duitsland, waar 139.555 asielaanvragen werden goedgekeurd, gevolgd door Italië (47.900) en Frankrijk (41.400). In België gaat het om 10.250 asielzoekers aan wie bescherming werd geboden. Als echter gekeken wordt naar het aantal erkende asielzoekers per miljoen inwoners, staat Oostenrijk op de eerste plaats, met 2.345 positieve asielaanvragen per miljoen inwoners. Nadien volgt Zweden (1.935), Duitsland (1.685), Luxemburg (1.660), Griekenland (1.470) en Cyprus (1.415).

België bevindt zich met 900 positieve asielaanvragen per miljoen inwoners boven het Europese gemiddelde (650). Onderaan bengelen Centraal-Europese landen zoals Polen en Slovakije, met slechts 10 positieve aanvragen per miljoen inwoners. In Tsjechië, Estland en Letland gaat het om amper 15 per miljoen.







De erkenningsgraad ligt in de Europese Unie op ongeveer 37 procent (38 pct in beroep). België ligt daar met 51 procent in eerste aanleg flink boven. In beroep ligt de erkenningsgraad in ons land dan weer erg laag (9 pct).

De meeste asielzoekers die het voorbije jaar hun aanvraag zagen goedgekeurd waren Syriërs: 96.100 personen of 29 procent van het totaal. Daarna volgen Afghanen (53.500 en 16 pct) en Irakezen (24.600 en 7 pct). Dezelfde nationaliteiten domineerden ook al de statistieken in 2017.

bron: Belga