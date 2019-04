WOW. Wereldwijd is al twaalf miljoen hectare bossen verdwenen

In 2018 is wereldwijd twaalf miljoen hectare aan tropisch bos verloren gegaan. Vooral verontrustend is het verlies van 3,6 miljoen hectare primair regenwoud, wat groter is dan de oppervlakte van België, meldt het World Resources Institute (WRI).

De gegevens staan in het rapport Global Forest Watch (GFW), op basis van cijfers van de Universiteit van Maryland. Volgens het jaarlijkse rapport was 2018 het op drie na ergste jaar wat betreft het verlies aan bossen, na 2016, 2017 en 2014. De meest getroffen landen zijn Brazilië, Indonesië, Congo, Colombia en Bolivia. Het gaat niet enkel om de ontbossing, maar ook de verwoesting door branden.

Originele staat







De primaire tropische regenwouden “zijn de bossen die de grootste impact hebben op koolstofuitstoot en biodiversiteit”, aldus Mikaela Weisse van het WRI. Zulke bossen hebben bomen die honderden tot duizenden jaar oud kunnen zijn. Ze slaan meer koolstofdioxide op dan andere bossen en zijn onvervangbaar voor de biodiversiteit. Ze bieden een habitat aan dieren zoals orang-oetangs, berggorilla’s, jaguars en tijgers. “Eens deze bossen zijn gekapt, kunnen ze nooit naar hun originele staat terugkeren”, aldus het WRI.