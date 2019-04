Vrouw betrapt met 19 hagedissen in haar koffer

Op de luchthaven van het Australische Melbourne heeft de douane een 27-jarige Japanse vrouw betrapt op het smokkelen van maar liefst 19 hagedissen. De dieren zaten verstopt in haar koffer. De vrouw riskeert nu een gevangenisstraf van 10 jaar of een boete van 210.000 dollar.

Bij de grenscontrole in de luchthaven van Melbourne keek de douane raar op toen de baggagescanner 19 hagedissen ontdekte in de koffer van een Japanse vrouw. In totaal zaten 17 pijnappelskinken en 2 blauwtongskinken netjes verpakt in aparte zakken. De Australische diensten hadden een tip gekregen vanuit Hong Kong en ontdekten zo een van grootste smokkelpogingen van wilde dieren ooit in hun land.

Streng dierenbeleid







Australië staat bekend om zijn uiterst strenge grenscontroles bij import en export. Veel dieren zijn in het buitenland immers heel veel geld waard. Zo loopt de prijs voor een blauwtongskink in Hong Kong snel op tot een slordige 8.000 Amerikaanse dollars (7.184 euro). De gevangen hagedissen in kwestie zijn overgeleverd aan de milieudiensten van de Australische staat Victoria. Hier zullen ze onderzocht worden door dierenartsen die de beestjes indien mogelijk terug zullen loslaten in het wild.