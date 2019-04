Ophef in de VS: huurders zoeken kamergenoten op basis van sterrenbeeld

In Amerika is er een debat ontstaan nadat iemand geen huis mag huren omdat die het sterrenbeeld Steenbok heeft. De opmerkelijke afwijzing werd gedeeld op Twitter. De vraag is nu of dat dat illegale discriminatie is.

Mensen tonen vaak hun voorkeur voor een sterrenbeeld, bijvoorbeeld in de liefde of op de werkvloer, maar ook bij als ze een huisgenoot kiezen. De interesse in astrologie neemt wereldwijd toe en apps waarmee je het sterrenbeeld van een potentiële collega, partner of huisgenoot kan onderzoeken worden steeds meer mainstream. Maar sommigen vinden dat dit een vorm discriminatie is.

Fuckin astrology queers in this town are out of control, y’all pic.twitter.com/rt6DZtfSkt — Riley Owen🏴🍞 (@b0ytits) 21 avril 2019







In de tweet schrijft de eigenaar dat die bezorgd is om het sterrenbeeld van de kandidaat-huisgenoot. “Ik hou van Steenbokken, maar ik zou nooit met eentje kunnen samenwonen omdat ze te dominant en bazig zijn.”

“Om dit juridisch als discriminatie te beschouwen, moet je binnen een beschermde categorie vallen”, vertelt David Levine, een professor die recht doceert aan de University of California Hastings College of Law aan The Guardian. “Anders kan je voor de domste reden kiezen om geen ​​huurovereenkomst af te sluiten.” Volgens de Amerikaanse wet zijn er zeven beschermde categorieën: etniciteit, religie, afkomst, status of leeftijd, fysieke toestand of seksuele oriëntatie.

Dezelfde lucht

Maar het sterrenbeeld valt daar dus niet onder. Religie komt er het dichtst bij, maar dat is moeilijk om te bewijzen. Personen die geloven in de krachten van astrologie vinden dat sommige huurders beter zijn dan andere, omdat elk sterrenbeeld verschillende eigenschappen heeft.

Maar veel mensen vinden dit discriminatie, waaronder ook Banu Guler, de CEO van de app Co-Star. Hij vindt dat astrologie niet mag gebruikt worden om te discrimineren. “We worden allemaal geboren onder dezelfde lucht. Dezelfde sterren vormen ons sterrenbeeld. Astrologie heeft als doel mensen de weg te tonen in de wereld, niet hen uit te sluiten.”