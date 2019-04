Justin Bieber niet gediend met kritiek op playbacken

De Canadese zanger Justin Bieber heeft uitgehaald naar een Amerikaanse journaliste die kritiek had op het feit dat hij playbackte op Coachella. “Zouden we elkaar niet waarderen in plaats van elkaar de grond in te boren?”, klinkt het onder meer.

Afgelopen zondag schitterde Ariana Grande op het festival Coachella. Op een bepaald moment riep ze Justin Bieber op het podium voor een verrassingsoptreden. De 25-jarige zanger bracht er zijn hit ‘Sorry’, maar begon enkele seconden later pas mee te zingen met de tape.







Journaliste en presentatrice Morgan Stewart haalde het bewuste moment boven in de nieuwsshow ‘Nightly Pop’ en was streng voor hem. “Ik wist niet dat het zo slecht ging zijn. Dit is er gewoonweg over”, zei ze.

Focus op positiviteit

Biebs kreeg het videofragment te zien en kroop in zijn pen op Twitter. “Ik zag zonet een video waarin jij (Morgan Stewart; red.) me helemaal naar beneden haalt en beweert dat ik playbackte. Ze draaiden het lied en ik zong erover. Hoe dan ook, waarom haal je anderen naar beneden? Het zijn mensen zoals jij die op school andere kinderen zo erg pesten dat ze er suïcidaal van worden. Bedenk eens voor hoeveel positiviteit je zou kunnen zorgen als je de tijd die je nu verdoet aan mensen uitlachen, zou gebruiken om mensen aan te moedigen. Wanneer gaan wij mensen er eens plezier uit halen om elkaar te waarderen in plaats van de grond in te boren?”, schreef hij.

Steun van Ariana Grande

Ariana Grande mengde zich in de discussie en nam het op voor Bieber. “Je vrienden en de wereld zijn blij dat je terug bent en genoten ervan om je te zien lachen. Niemand zal ooit begrijpen hoe het is om jou te zijn. Hou je sterk, maak muziek en weet dat je geliefd bent”, klonk het.