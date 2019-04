Je kan je nu inschrijven voor het tweede seizoen van ‘Blind Gekocht’

Een huis kopen dat je van tevoren nog nooit gezien hebt? Tot voor kort dachten we dat het onmogelijk was. Maar een mens doet gekke dingen als de huizenjacht niet wil vlotten. Het programma ‘Blind Gekocht’ is daar het levende bewijs van. Kan jij je droomwoning maar niet vinden? Schrijf je dan nu in voor het tweede seizoen.

Het eerste seizoen deed tot nog toe al heel wat stof opwaaien. De gevoelens van de koppels waren op z’n zachtst gezegd ‘gemengd’, zeker tijdens het eerste bezoek aan hun pas gekochte woning. Al hun spaargeld ging immers naar een huis dat ze nog nooit eerder hadden gezien. Zot, zou je denken, maar voor velen was de wanhoop nabij toen ze zich inschreven voor het programma.

Traantjes







De eerste indrukken waren intens, maar vanaf dat moment ging het alleen maar bergopwaarts. De renovaties haalden het beste in de huizen naar boven en toonden het echte potentieel van de woningen – zij het niet altijd even realistisch wat betreft budget. Bij het zien van het resultaat kregen ook wij zin om ons in te schrijven en dat kan vanaf nu ook gewoon. De inschrijvingen voor het tweede seizoen zijn namelijk geopend.

Inschrijvingen

Zijn jullie op zoek naar je droomwoning, maar kan je maar niets vinden? Dan is dit wellicht de uitgelezen kans. Om in het volgende seizoen van ‘Blind Gekocht’ mee te doen, moet je ten eerste een vragenlijst invullen. Wat voor soort woning zoek je? Wat is je gezinssamenstelling? En hoeveel geld hebben jullie ter beschikking? Vervolgens is het ook de bedoeling om een filmpje van vier minuten in te zenden waarin je jezelf, je huidige woning en je droomwoning voorstelt. En dat is het. Wellicht zien we je binnenkort wel in het nieuwe seizoen van ‘Blind Gekocht’?