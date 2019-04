Erfgenamen J.R.R. Tolkien uiten kritiek op biografische film

De erfgenamen van J.R.R. Tolkien verzetten zich tegen de nieuwe biografische film over de schrijver. De film vertelt het verhaal van Tolkiens jeugdjaren en is in mei te zien in de bioscoop. De Britse acteur Nicholas Hoult neemt de hoofdrol voor zijn rekening.

In een mededeling laten de familieleden weten dat ze zich met klem wil distantiëren van de film over de auteur van ‘The Hobbit’. Ze benadrukken dat ze geen toestemming hebben geven voor de opnames en dat ze hun medewerking niet verleend hebben. De film, die focust op Tolkiens jeugdjaren, hebben ze naar verluidt zelf nog niet gezien.

Verleden van rechtzaken







De Tolkien-familie spande al vaker rechtzaken aan tegen filmproducenten. Zo vochten ze een juridische strijd uit naar aanleiding van ‘The Hobbit’ en ‘The Lord of the Rings’. Met Amazon sloten de erfgenamen dan weer een miljoenendeal. Het Amerikaanse bedrijf betaalde 250 miljoen dollar om van ‘The Lord of the Rings’ een tv-serie te maken. De productie ervan zal waarschijnlijk dit jaar nog starten.