VIDEO. Deze hond heeft z’n eigen blindegeleidehond

Amos, een schattige blinde hond, krijgt hulp van zijn eigen blindegeleidehond, Toby. Die verdedigt Amos tegen andere honden en helpt hem zelfs zijn waterbak te vinden. De twee zijn beste vrienden geworden en zijn nu onafscheidelijk.

In de video zie je hoe Toby zijn blinde vriend helpt met navigeren over het pad. Daarna liggen ze knuffelend te genieten op een bootje. De Engelse Jess Martin (27) een recruiter voor Cheshire Fire and Rescue Service adopteerde Amos vorig jaar uit het opvangcentrum waar ze vrijwilligerswerk deed.

Op zijn hoede







Toby, een 9-jarige Border Terrier was in eerste instantie een beetje op zijn hoede voor de 1-jarige Amos, een kruising van een Staffordshire Terrier. Maar al snel begonnen ze van elkaar te houden en beschermde Toby hem. Binnen de kortste keren werden ze de beste vrienden. Liefde is blind, zeggen ze dan!