Belgen blijven overtuigd van voordelen EU

De overgrote meerderheid van de Belgen blijft overtuigd van de voordelen van het lidmaatschap van de Europese Unie. Dat blijkt uit de resultaten van een nieuwe Eurobarometer, een grootschalige peiling naar de houding van het publiek ten aanzien van de EU. Zo’n 72% van de Belgen noemt het Belgische lidmaatschap “een goede zaak”, 75% zou bij een referendum – naar analogie met dat over de brexit – vóór een verlengd verblijf in de Unie stemmen.

De Belgen staan zo positiever tegenover de EU dan de gemiddelde Europeaan, ook al is de steun voor het Europese project historisch hoog. Zo’n 68% van de EU-burgers zou bij een nationaal referendum voor EU-lidmaatschap stemmen, terwijl 61% dat lidmaatschap als uitgesproken positief beoordeelt. Opnieuw 68% vindt dat zijn of haar land voordeel haalt uit EU-lidmaatschap, tegenover 75% van de Belgen.

Frankrijk pessimistisch







De peiling werd uitgevoerd tussen 19 februari en 4 maart bij 26.966 Europeanen, onder wie 1.043 inwoners van België. Gevraagd of ze vinden dat de EU in de goede richting evolueert, antwoordde 50% expliciet negatief. In België vindt 53% van de respondenten dat het in de Unie de verkeerde kant uitgaat, 54% is dezelfde mening toegedaan over België. Die percentages liggen echter verschillende punten lager dan een vorige peiling in september uitwees (respectievelijk -8 en -3 procentpunt). Een half jaar geleden heerste dus een nog negatiever sentiment.

De grootste pessimisten lijken in Frankrijk te wonen. Daar vindt 66% dat de EU in de verkeerde richting evolueert (+7). Maar liefst 77% (+16) vindt dat het eigen land de verkeerde kant uitgaat.