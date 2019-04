Zuid-Afrikaanse president bezoekt overstroomde gebieden terwijl dodental oploopt naar 51

Het dodental na de hevige regenval en overstromingen in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZoeloe-Natal is opgelopen naar 51, hebben de autoriteiten woensdag gemeld op Twitter. President Cyril Ramaphosa, die een bezoek brengt aan het getroffen gebied, zei dat meer dan 1.000 mensen ontheemd zijn. “Hulpmiddelen zijn gemobiliseerd en onze teams ter plaatse hebben levens gered”, zei de president op Twitter, eraan toevoegend dat “de overheid onderdak en steun biedt aan mensen in nood”.

Op de foto’s van Ramaphosa’s bezoek aan het getroffen gebied is de enorme schade te zien, onder meer huizen die van de kliffen weggleden en omgekantelde auto’s.







“Het was belangrijk om te komen kijken wat er is gebeurd. We betuigen onze deelneming aan de families van zij die stierven in deze ramp. We zijn bedroefd over wat hier is gebeurd. Het verlies van een leven is nooit gemakkelijk, vooral wanneer het zo onverwacht is”, hij zei.

bron: Belga