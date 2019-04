Waalse Pijl – Julian Alaphilippe en Alejandro Valverde mikken op nieuwe triomf in Hoei

In Ans vertrekt vandaag/woensdag de 83e editie van de Waalse Pijl (Bel/WorldTour) richting Muur van Hoei. Julian Alaphilippe won vorig jaar en is ook nu de grote favoriet. Maar ook Alejandro Valverde, de recordhouder met vijf zeges en vorig jaar tweede, mikt op de eindwinst. Topfavoriet is evenwel titelverdediger Alaphilippe. In de Brabantse Pijl moest hij zijn meerdere nog erkennen in Mathieu van der Poel, en in de Amstel leek hij op weg naar de zege, maar snelde de Nederlander hem voorbij in het slot en eindigde hij als vierde, zijn beste resultaat ooit in de Nederlandse klassieker.

Alaphilippe wist vorig jaar na twee tweede plaatsen, in 2015 en 2016, eindelijk komaf te maken met de heerschappij van Alejandro Valverde en lijkt ook nu de te kloppen man. Valverde is dan wel recordhouder, de wereldkampioen lijkt voorlopig niet over de vorm te beschikken van andere jaren, al kan hij steeds verrassen.

Tegenstand lijkt voorts te moeten komen van het blok van Lotto Soudal. Jelle Vanendert reed een mooie Amstel Gold Race en eindigde vorig jaar als derde in de Waalse Pijl, op zes tellen van de Fransman, ploegmaat Tim Wellens werd toen zevende. Het zorgde voor een akkefietje tussen beide renners, maar dat is intussen bijgelegd. Naast dit duo is er ook nog youngster Bjorg Lambrecht. In de Ronde van het Baskenland leek hij op weg naar zijn eerste zege in de WorldTour op een steile aankomst, maar snelde Alaphilippe hem nog net voorbij. Al is de Muur van Hoei natuurlijk nog een ander paar mouwen dan de finish in Gorraiz.

Daar werd overigens Michal Kwiatkowski derde. De Pool mag ook bij de favorieten gezet worden, zeker na zijn sterke Amstel Gold Race. Voorts is het uitkijken naar Daniel Martin, tweede in 2017 en 2014 en derde in 2016, Dylan Teuns die in 2017 derde werd, maar vorig jaar teleurstelde met een dertigste plaats, wellicht door de warmte. In de Ronde van het Baskenland stond geen maat op Maximilian Schachmann met drie ritzeges, zondag werd hij vijfde in de Amstel en vorig jaar achtste op de Muur van Hoei, mogelijk kan hij voor de verrassing zorgen. Tot slot mag een en ander verwacht worden van Michael Matthews, vijfde vorig jaar, Romain Bardet, negende in 2018, het duo Alexey Lutsenko en Jakob Fuglsang van Astana en Adam Yates van Mitchelton-Scott.

bron:Â Belga