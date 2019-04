Vooruitgang in de strijd tegen de drugsepidemie

De Amerikaanse president Donald Trump ziet naar eigen zeggen vooruitgang in zijn campagne tegen drugsmisbruik in de VS. “We boeken grote vooruitgang”, zei Trump woensdag in Atlanta, Georgia. Over heel het land is het aantal drugsgerelateerde sterfgevallen als gevolg van overdoses de voorbije twaalf maanden met vijf procent gedaald, klinkt het in een mededeling van het Witte Huis. Het misbruik van opioïden – meestal pijnstillers op doktersvoorschrift – en andere hard-drugs is een van de grootste sociale problemen in de VS. Miljoenen mensen worden erdoor getroffen. Naast het persoonlijke lot speelt de drugsepidemie als kostenfactor ook een steeds grotere rol in de Amerikaanse economie. De Trump-regering stelt voor de komende twee jaar alleen al zes miljard dollar ter beschikking om de crisis te bestrijden.

“We zullen de epidemie niet van de ene op de andere dag beëindigen”, zei Trump. “Maar we zullen niet stoppen voordat de klus is geklaard”. De campagne omvat een veelvoud aan initiatieven, die reiken over de intrekking van voorgeschreven medicijnen via betere behandelingsmogelijkheden en jobaanbiedingen na een succesvolle ontwenningskuur tot de strijd tegen drugshandel aan de grens met Mexico.

Bron: Belga