Tienduizend mensen verwacht in Brussel voor “mars voor rechtvaardiger Europa”

“Een Europa dat rechtvaardiger is voor werknemers”. Dat is de strijdkreet van een mars die het Europees Vakverbond (EVV) vrijdag organiseert in Brussel. Het verwacht ongeveer 10.000 deelnemers voor de betoging die om 11.00 uur start aan het Luxemburgplein, waar het Europees parlement gevestigd is. “De Europese verkiezingen eind mei zijn de belangrijkste in tien jaar”, zegt Luca Visentini, de algemeen secretaris van ETUC. “We roepen de burgers op om te stemmen voor de kandidaten en de partijen die zich zullen inzetten voor een Europa dat rechtvaardiger is voor werknemers. Laat je niet voor de gek houden door extreemrechtse, anti-Europese en nationalistische partijen, zij bieden geen enkele oplossing voor de problemen waarmee de werknemers vandaag geconfronteerd worden.”

De mars gaat van het Luxemburgplein naar de Oudergemlaan, vlakbij het Schumanplein, waar de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie gelegen zijn. Daar zullen vakbondsleiders de betogers rond de middag toespreken. Het einde is gepland omstreeks 13.00 uur.







bron:Â Belga