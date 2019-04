Speurders vallen ook binnen bij voetbalbond

Ook op de hoofdzetel van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) in Brussel zijn speurders van het federaal parket deze ochtend binnengevallen. Dat bevestigt woordvoerder Stefan Van Loock. “De KBVB verleent zijn volledige medewerking.” De inval bij de KBVB is intussen voorbij, zegt Van Loock. Er werden een aantal documenten meegenomen omtrent transfers, die bij de Affiliation Manager van de KBVB aangemeld moeten worden. Waar de speurders precies naar op zoek waren, is ook bij de voetbalbond niet helemaal duidelijk.

Behalve op de bondszetel in de Houba de Strooperlaan in Laken viel het federaal parket binnen op het administratief centrum van RSC Anderlecht in Neerpede. Er waren ook invallen in Schaarbeek. De acties kaderen in een onderzoek naar witwaspraktijken en het opzetten van een criminele organisatie, waarbij vooral spelersmakelaars geviseerd worden.







bron:Â Belga