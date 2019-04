President van Estland benoemt nieuwe regering

In Estland zijn na premier Jüri Ratas nu ook de overige leden van de nieuwe regering van deze Baltische lidstaat van de Europese Unie en de NAVO benoemd. Op voordracht van Ratas benoemde presidente Kersti Kaljulaid woensdag in Tallinn de nieuwe regering, waaraan voor het eerst ook een partij deelneemt die kritisch staat tegenover de EU en immigratie. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken wordt Urmas Reinsalu, die in vorige regeringen voor Defensie (2012-2014) en Justitie (sinds 2015) bevoegd was. Het ministerie van Defensie blijft in handen van Jüri Luik, terwijl Martin Helme Financiën overneemt. De nieuwe regering zal wellicht op 29 april de eed afleggen.

“De nieuwe regering zal voor een sterk, democratisch en beschermd Estland staan”, zei Ratas volgens het persbureau BNS in een toespraak bij de benoeming van de regering. De waarden en vrijheden die voor de Estse samenleving belangrijk zijn, blijven overeind.







Ratas sloot een omstreden coalitie van zijn centrumpartij met de rechts-populistische EKRE en de conservatieve Isamaa. De drie partijen hebben in het parlement in Tallinn een meerderheid van 56 van de 101 zetels. De liberale Hervormingspartij, die bij de verkiezingen van 3 maart de meeste stemmen haalde, moest daardoor in de oppositie gaan.

De deelname van EKRE aan de regering lokte veel kritiek uit. De protestpartij zorgde tijdens de coalitiegesprekken voor ophef met uitvallen naar gynaecologen en media en met het dreigen met onrust. Nu heeft de partij met Financiën en Binnenlandse Zaken twee sleuteldepartementen in handen.

bron: Belga