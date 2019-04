Peiling VRT/De Standaard bevestigt eerdere trends in Vlaanderen – Ecolo onder stoom

Mochten er vandaag verkiezingen plaatsvinden, dan zou N-VA met ruime voorsprong de grootste partij van Vlaanderen zijn. CD&V, Groen en Open Vld strijden op ruime afstand voor de tweede plaats. PVDA stijgt boven de kiesdrempel. Ecolo wordt in Wallonië de tweede grootste en blijft in Brussel de grootste. Dat moet althans blijken uit een peiling van VRT en De Standaard, waarvan de resultaten woensdag werden bekendgemaakt. N-VA blijft zoals verwacht de grootste partij, met 27,9 procent van de kiesintenties. Dat is zowat 4,5 procentpunt minder dan bij de federale verkiezingen van mei 2014. Daarna volgen CD&V (14,7 procent), Groen (14,6 procent) en Open Vld (14,2) op een kluitje. Voor CD&V betekent het wel een verlies van 3,9 procentpunt ten opzichte van vijf jaar geleden, terwijl de groenen met 6 procentpunt een stevige stap vooruit zetten.

Iets verderop volgt sp.a met 12,7 procent. Daarmee doen de Vlaamse socialisten weer wat beter dan in eerdere peilingen, waarin sp.a zelfs tot onder de 10 procent was weggezakt. Vlaams Belang zet zijn opmars in de peilingen voort en stijgt richting 9,3 procent. PVDA tot slot komt uit op 5,9 procent, dus boven de kiesdrempel, en scoorde zelden zo hoog in de peilingen.

In Wallonië bevestigt Ecolo zijn opmars. De Franstalige groenen komen uit op 22 procent – liefst 13,8 procentpunt meer dan in 2014 – en stoten daarmee de MR (18,3 procent, een daling met 7,5 procentpunt tegen 5 jaar geleden) van de tweede plaats. De PS blijft nummer één met 24,7 procent, wat eveneens 7,3 procentpunt lager is dan bij de verkiezingen. PVDA komt uit op 14,8 procent. Het DéFI van Olivier Maingain haalt de kiesdrempel niet.

In Brussel bevestigt Ecolo zijn marktleiderschap. Net als bij de vorige peiling staan de groenen op nummer één, ditmaal met 21,5 procent – 11 procentpunt beter dan bij de vorige verkiezingen. De PS komt uit op 19 procent, gevolgd door MR met 15,5 procent en PVDA met 11,9 procent. Bij de Vlaamse partijen haalt N-VA 4,2 procent, gevolgd door Groen (3,0) en CD&V (2,0).

bron: Belga