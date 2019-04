Onderzoek naar transfer Mitrovic naar Newcastle

De speurders die woensdag zijn binnengevallen bij onder meer voetbalclub RSC Anderlecht, onderzoeken de financiële constructies rond de uitgaande transfer van spits Alexander Mitrovic naar de Engelse voetbalclub Newcastle. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. Volgens verschillende media onderzoekt het gerecht ook de rol van topmakelaar Pini Zahavi bij die transfer maar daarover geeft het federaal parket geen commentaar. Er wordt enkel meegedeeld dat het gaat om “een zéér bekende makelaar”. Het federaal parket en de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise voeren al enkele maanden een gerechtelijk onderzoek naar witwaspraktijken en het opzetten van een criminele organisatie. In dat onderzoek vielen speurders woensdag binnen op het trainingscentrum van Anderlecht in Neerpede, in het stadion van RSC Anderlecht, op de zetel van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) in Laken, en in Schaarbeek, bij het makelaarsbureau One Goal Management. Dat bureau zou destijds mee de transfer van Mitrovic geregeld hebben maar minstens voorlopig is daar niemand bereikbaar voor commentaar.

Ook is er sprake van een huiszoeking bij een voormalige advocaat van de Brusselse voetbalclub maar daarover geeft het federaal parket geen commentaar.







Het dossier staat wel los van ‘Operatie Zero’, het onderzoek dat in oktober 2018 leidde tot huiszoekingen en arrestaties in het voetbalmilieu, al is er ook in het huidige onderzoek sprake van witwasconstructies die zouden opgezet zijn naar aanleiding van de transfers van spelers.

Alexander Mitrovic tekende in augustus 2013 voor RSC Anderlecht en werd in juli 2015 voor 15 miljoen euro van Anderlecht naar Newcastle United getransfereerd. Momenteel speelt de Serviqsche spits in de Engelse tweede klasse voor Fulham, al was er in de wintermercato van 2018 sprake van een mogelijke terugkeer naar Anderlecht. Die ging uiteindelijk niet door.

bron: Belga