N-VA heeft nog geen nieuwe Europese fractie

De N-VA heeft nog niet beslist welke Europese fractie ze na de verkiezingen van mei zal vervoegen. “We worden druk gesolliciteerd, ik heb al heel wat gesprekken gevoerd, maar die zijn confidentieel”, zegt lijsttrekker Geert Bourgeois. De N-VA-kandidaten op de Europese lijst stelden vandaag hun programma voor de Europese verkiezingen voor. De Vlaams-nationalisten willen inzetten op een sterker Europa, onder meer wat betreft de interne markt, maar tegelijkertijd mag de EU geen “empire” worden, zei Bourgeois. “Wij positioneren ons tussen de eurofielen die dromen van een Europese superstaat, en de eurosceptici, die niet van Europa willen weten. Dat is ons uniek uitgangspunt.”

Volgens de laatste peilingen zou N-VA haar vier Europese zetels moeten kunnen behouden, maar in welke fractie die vier parlementsleden dan zullen zetelen is nog niet duidelijk. Momenteel maakt de partij deel uit van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR), in het gezelschap van onder meer de omstreden Poolse regeringspartij PiS en de Britse Conservatieve partij. Alleen verlaat die laatste de fractie vroeg of laat wellicht – afhankelijk van de timing van de brexit en de eventuele deelname van Groot-Brittannië aan de Europese verkiezingen – waardoor de ECR gedecimeerd dreigt te worden.







Vlaams minister-president en Europees lijsttrekker Geert Bourgeois voert naar eigen zeggen druk gesprekken over een eventuele overstap naar een andere fractie, maar witte rook is er nog niet. “We worden druk gesolliciteerd, ik heb al heel wat gesprekken gevoerd, maar die zijn confidentieel”, aldus Bourgeois. “Er zijn heel wat zaken in beweging, naar mijn aanvullen zullen een aantal beslissingen pas na de verkiezingen genomen worden.”

Bourgeois benadrukte wel dat de N-VA de principes van democratie en rechtstaat “fundamenteel” acht. De Vlaams-nationalisten hebben ook de initiatie van de strafprocedure tegen Polen, getriggerd door verregaande gerechtelijke hervormingen door de PiS, gesteund, benadrukte hij.

N-VA is lid van de Europese Vrije Alliantie, een Europese partij die voornamelijk regionale partijen vertegenwoordigt. Maar in het Europees parlement zit de EVA samen met de groenen in een fractie, en daar maakt N-VA dus geen deel van uit. De partij blijft wel lid van EVA, ook na de verkiezingen, benadrukte Europarlementslid Mark Demesmaeker. N-VA steunt ook de kandidaat-Commissievoorzitter van de EVA, de Catalaanse separatistische leider Oriol Junqueras. Hij zit momenteel in de gevangenis en riskeert 25 jaar cel voor zijn rol in de organisatie van het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië.

bron: Belga