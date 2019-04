Makelaarsbureau in Schaarbeek na inval: “Niets met transfer Mitrovic te maken”

Speurders van het federaal parket vielen woensdagochtend binnen op de zetel van het bescheiden One Goal Management in Schaarbeek, in het kader van een onderzoek naar de transfer van Aleksandar Mitrovic van RSC Anderlecht naar Newcastle in 2015. Maar volgens het makelaarsbureau vergist het parket zich. “Mijn cliënt heeft hier niets mee te maken”, zegt zijn advocaat Tim Dierynck aan Belga. Om 9 uur klopten onderzoekers van het parket aan in de Achille Detiennestraat in Schaarbeek, waar One Goal Management gevestigd is. Dat bureau zou destijds mee de transfer van de Servische spits naar het Engelse Newcastle United geregeld hebben.

Officiële bevestiging van het parket is er nog niet, maar alles wijst op een enorm misverstand. De eigenaar van One Goal Management ontkent stellig dat hij ook maar iets met de transfer te maken heeft. “We hebben nooit contact gehad met Mitrovic of zijn agenten. Er werden wel documenten in beslag genomen van enkele kleine contracten, maar daar zitten er geen tussen die de grootteorde van de transfer van Mitrovic benaderen”, reageerde de makelaar.







Zijn verhaal wordt bevestigd door Tim Dierynck, advocaat van One Goal Management. “Mijn cliënt belde me op in alle staten, omdat er plots agenten binnenvielen voor een onderzoek naar malafide betrokkenheid bij de transfer van Mitrovic. Mijn cliënt bevestigde me formeel dat hij daar niet bij betrokken is geweest. Het gaat hier om een misverstand. Een andere vennootschap met dezelfde naam, al dan niet in het buitenland, zou hierbij betrokken zijn”, aldus de raadsman.

Volgens Dierynck is One Goal Management een eenmanszaak die vooral kleinere spelers in de portefeuille heeft. “Het verwondert mij dat de politie bij mijn cliënt is binnengevallen. Van het gerecht verwacht je toch dat het bezwarende elementen kan voorleggen voor ze aan zo’n onderzoek kunnen beginnen. De naam van mijn cliënt circuleert in alle media en de imagoschade voor zijn bedrijfje is onherstelbaar. Maar de waarheid zal snel aan het licht komen.”

Of One Goal Management de geleden schade zal verhalen, is nog niet duidelijk. “We gaan ons beraden of we verdere stappen zullen nemen. Maar mijn cliënt wenst eigenlijk dat de geruchtenmolen zo snel mogelijk wordt stopgezet door het parket”, aldus Dierynck.

bron: Belga