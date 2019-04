“KU Leuven geeft met BAC Atelier hedendaagse kunst plaats aan unief”

De KU Leuven heeft woensdagavond in het voormalig Instituut voor Bacteriologie in de Vital Decosterstraat in het Leuvense stadscentrum het BAC Atelier geopend, een gebouw waar de alma mater ateliers ter beschikking stelt aan studenten en personeelsleden om kunstprojecten uit te werken. “We creëren hiermee plaats aan de unief voor hedendaagse kunst”, aldus Bart Raymaekers, als vice-rector bevoegd voor cultuur. “Het is in de eerste plaats een plek met ateliers waar kunst gemaakt wordt. Af en toe zullen we wel tentoonstellingen organiseren voor het brede publiek. Dertien kunstenaars hebben er momenteel hun intrek genomen samen met het professionele kunstenaarsduo Gijs Van Vaerenberg dat al langer gebruik maakt van het pand en tevens heeft meegedacht over de invulling ervan. Naast beeldende kunsten zijn ook een aantal hybride kunstvormen aanwezig waarbij gebruik wordt gemaakt van onder andere nieuwe digitale technologieën, audiovisuele technieken, Virtual Reality en dans”, aldus Raymaekers.

Het beschermde Instituut voor Bacteriologie werd in 1899 gebouwd, maar kwam in 2008 leeg te staan. Sinds 2016 biedt de KU Leuven er gratis atelierruimten aan voor kunstenaars. Het afgelopen jaar stond het opnieuw leeg wegens renovatiewerken aan het dak en het buitenschrijnwerk. “We willen de komende jaren binnenin nog werken uitvoeren. Zo willen we enkele grote ruimten creëren voor optredens, ontmoetingen en dergelijke”, aldus Raymaekers. Net als in de wetenschap ligt het accent van het BAC Atelier op experimenteren en interdisciplinair contact.

bron: Belga