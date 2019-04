IS-strijder opgepakt die aanslag plande op WO I-herdenking in Turkije

De Turkse veiligheidsdiensten hebben een aanslag verijdeld tegen bezoekers van de herdenking van de Slag om Gallipoli tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dat zei een woordvoerder van de politie van de provincie Tekirdag woensdag. De autoriteiten pakten een 26-jarige Syriër op die een vermoedelijk lid is van terreurgroep Islamitische Staat (IS). Hij zou een aanslag hebben gepland tijdens de herdenkingsplechtigheden op het schiereiland Gallipoli, in de aangrenzende provincie Canakkale, op 24 en 25 april.

Met name veel Australiërs en Nieuw-Zeelanders zakken ieder jaar af naar Gallipoli voor de herdenkingen. Op 25 april vieren zij Anzac Day, de dag waarop zij al hun gesneuvelde militairen herdenken. De feestdag kent zijn oorsprong in de Gallipoliveldtocht, een Brits-Franse mislukte operatie om Constantinopel – het huidige Istanboel – te veroveren op de Ottomanen. Op 25 april 1915 landden Australische en Nieuw-Zeelandse troepen op het schiereiland. Het was de eerste deelname van beide landen in de Eerste Wereldoorlog.







Bron: Belga