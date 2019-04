Huawei mag helpen bij uitbouw 5G-netwerk in Groot-Brittannië

De Britse premier Theresa May geeft de Chinese telecomreus Huawei groen licht om te helpen bij de uitbouw van het Britse 5G-netwerk. Dat hebben lokale media dinsdagavond laat bericht. De Nationale Veiligheidsraad, die door de premier wordt voorgezeten, kwam dinsdag overeen dat Huawei in beperkte mate mag bijdragen aan de gedeeltelijke uitbouw van het netwerk. Er wordt dan gedacht aan antennes en andere “minder essentiële” infrastructuur, schrijft de Daily Telegraph. May nam die beslissing ondanks waarschuwingen van enkele van haar ministers – onder wie Sajid Javid (Binnenlandse Zaken), Jeremy Hunt (Buitenlandse zaken) en Gavin Williamson (Defensie) – dat de deelname van Huawei een risico inhoudt voor de nationale veiligheid.

Onder meer de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan hebben het bedrijf verboden een 5G-netwerk op te bouwen. Ze vrezen dat de infrastructuur de deur opent voor spionage door de Chinese staat en het leger. De Europese landen zijn de risico’s nog aan het onderzoeken, maar worden door de VS onder druk gezet om de Amerikaanse strategie te volgen. Zo verklaarde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in het verleden al dat Washington geen informatie zal kunnen delen met landen die de technologie van Huawei gebruiken.

Huawei, een toonaangevende wereldwijde leverancier van apparatuur en diensten voor mobiele technologie, ontkent enkele samenwerking met de Chinese overheid.

bron: Belga