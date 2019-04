Euromillions Basket League – Antwerp Giants komt opnieuw naast Oostende aan de leiding na vlotte zege tegen Aalst

Antwerp Giants heeft woensdag en vooruitgeschoven wedstrijd van de 32e speeldag in de Euromillions Basket League met 96-69 gewonnen van Aalstar. De Giants komen zo naast Oostende aan de leiding. Het treffen tussen Antwerp en Aalst werd naar voren gehaald op de kalender, omdat de Giants in het eerste weekend van mei in eigen huis (in het Sportpaleis) de Final Four van de Champions League afwerken. In dat weekend staan ook de andere wedstrijden van de 32e speeldag in België op het menu.

Woensdag maakte Antwerp vooral het verschil in de tweede helft. Bij de rust stond het nog 41-38, maar daarna volgden kwarts van 28-16 en 27-15 tegen Aalst. Paris Lee was opnieuw man van de match bij de Giants met 17 punten en 8 assists, maar ook Moses Kingsley speelde met 15 punten en 10 rebounds een sterke partij.

Oostende en Antwerp tellen nu allebei 50 punten, Aalst moet vrede nemen met plaats zeven met 40 punten.

bron: Belga