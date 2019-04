DFB Pokal – Bayern München vervoegt RB Leipzig in finale

Bayern München heeft zich verzekerd van een plaats in de finale van de Duitse voetbalbeker. Het team van Niko Kovac won woensdag in de halve finale met 2-3 op het veld van Werder Bremen. Robert Lewandowski opende na 36 minuten de score. Thomas Müller verdubbelde kort na het uur de voorsprong. Bayern leek zijn schaapjes op het droge te hebben maar een kwartier voor tijd sloeg de thuisploeg twee keer toe in twee minuten, langs Yuya Osako (74.) en Milot Rashica (75.).

Toch volstond het niet om verlengingen uit de brand te slepen. Tien minuten voor tijd ging de bal immers op de stip en Lewandowski faalde niet (2-3).

Op 25 mei staat Bayern München in de finale in het Olympiastadion in Berlijn tegenover RB Leipzig. Dat won dinsdag met 1-3 bij Hamburg.

Bayern won de beker al achttien keer (een record), voor het laatst in 2016. Leipzig staat nog niet op de erelijst.

bron: Belga