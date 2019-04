Damien Broothaerts mag zich Belgian Bullet noemen na geslaagde testdag in Leuven

De Belgische Bobslee- en Skeletonfederatie heeft woensdag negen atleten definitief geselecteerd na afloop van een testdag op het Sportkot van de KU Leuven, zo bevestigde Geert Vanvaerenbergh, CEO van de Belgische federatie, aan persagentschap Belga. De bekendste naam in de selectie is ongetwijfeld die van Damien Broothaerts, een veelvuldig Belgisch kampioen hordelopen die op 36-jarige leeftijd klaar is voor een nieuw hoofdstuk. De overige vier mannen zijn de broers Niels en Klaas Huwel, Niels Mertens en Wout Verhoeven. Komend seizoen start de Belgische federatie immers met een tweemansbob bij de mannen, die op termijn eventueel ook kan doorgroeien naar een viermansbob.

In totaal haalden er vier vrouwen de definitieve selectie: Sara Aerts, Loes Hubrecht, Dora De Haseleer en Katrien De Neve. Opvallend was dat de Belgian Bullets van de voorbije seizoenen ook aan de testen onderworpen werden en dat leverde een verrassend resultaat op. Zo haalde pilote An Vannieuwenhuyse de definitieve selectie van vier niet. De Belgische nummer een van vorig seizoen kwam in de tweede categorie terecht, met daarin atletes die gedelibereerd werden omdat de federatie toch nog in hun mogelijkheden gelooft. Zij krijgen dus een tweede kans, maar zullen maandelijks getest worden om te zien of er vooruitgang geboekt wordt. Ook Kelly Van Petegem kwam in die tweede categorie terecht. “We hebben hen laten deelnemen aan deze evaluatie om zichzelf een keer in vraag te stellen”, klinkt het bij de Belgische federatie. “Wat An Vannieuwenhuyse betreft, kunnen we toch wel zeggen dat zij geen gelukkig seizoen achter de rug heeft. We verwachten de komende maanden dan ook een duidelijk signaal van haar.”







In totaal waren er een dertigtal atleten opgedaagd in Leuven, onder wie een twintigtal mannen. Zij kregen onder toeziend oog van onder meer Vanvaerenbergh en topcoach Rudi Diels een sprintproef over zestig meter voorgeschoteld, nadien volgde er een sprintoefening met gewicht ervoor om de start te imiteren. Tot slot was er een hoogtesprong uit stilstand, een goeie indicator om de explosiviteit in de benen te meten.

bron: Belga