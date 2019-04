Castors Braine voor de zesde keer op rij kampioen in het vrouwenbasketbal

Castors Braine heeft woensdag in eigen huis zijn zesde opeenvolgende Belgische landstitel in het basketbal bij de vrouwen veiliggesteld. Het klopte in de finalewedstrijden voor de tweede keer in evenveel ontmoetingen Sint-Katelijne-Waver met 67-56 (rust 40-28). Zaterdag won Braine op bezoek bij Sint-Katelijne-Waver al nipt de eerste wedstrijd met 65-66. Voor het Castors van coach Patrick Muylaert, dat in de bekerfinale in maart eveneens Sint-Katelijne-Waver klopte, is het behalve de zesde titel op rij ook al de vierde dubbel beker-titel na 2015, 2016 en 2018. Sint-Katelijne Waver pakte eerder ook een landstitel, in 2010. Voor de ploeg van Arvid Diels, traditioneel erg jong samengesteld, was het dit jaar de vijfde competitiefinale uit de clubgeschiedenis.

bron: Belga